Гепатолог назвала полезные для работы печени продукты

Прежде чем устраивать себе детокс печени, людям — особенно при наличии симптомов патологии — стоит проконсультироваться с врачом и выяснить, не нанесет ли это еще больший вред здоровью. Об этом рассказала исполнительный директор НИЦ «Здоровое питание», гастроэнтеролог первой категории, гепатолог, психолог пищевого поведения и диетолог Нурия Дианова.

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Эксперт отметила, что у 70–80 процентов населения есть жировой гепатоз — отложение избыточного жира в тканях. В этом случае необходимо пересмотреть рацион питания, снизить вес. Проблемы с печенью также могут возникать на фоне патологии желчевыводящих путей: загустения желчи, камней и полипов.

Заниматься очисткой печени нужно только по назначению врача, который убедится в отсутствии камней в желчевыводящих путях и прочих противопоказаний. Дианова добавила, что здоровая печень в специальной чистке не нуждается, поскольку сама прекрасно справляется с этой функцией. Можно помочь органу, добавив в рацион полезные продукты.

— Например, расторопша в любом виде — хороший продукт для внесения в рацион, чтобы чистить печень. Кукурузные рыльца — трава, которую можно заваривать и пить — тоже полезны. Есть множество продуктов: растительные масла, орехи, — отметила врач в комментарии Общественной Службе Новостей.

Важную роль в оздоровлении печени играет и отказ от насыщенных жирных продуктов. Стоит реже есть красное мясо, колбасу, субпродукты.

До этого гастроэнтеролог Владимир Неронов перечислил заболевания, о которых сигнализирует отрыжка. Этот симптом может указывать на проблемы в работе печени.