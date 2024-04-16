Восемь доступных продуктов, которые укрепят иммунитет в любое время года

Некоторые продукты естественным образом укрепляют нашу иммунную систему и тем самым позволяют защититься от множества заболеваний.

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К счастью, многие из них доступны круглый год и не ударят по семейному бюджету.

Греческий йогурт и кефир

Греческий йогурт и другие кисломолочные продукты содержат пробиотики, полезные для здоровья кишечника, а следовательно, и иммунитета. Эксперты рекомендуют включать в рацион около двух порций в день, чтобы получить все преимущества живых лакто- и бифидобактерий. Чтобы отличить полезный йогурт от не бесполезного, внимательно читайте состав — никаких загустителей в нем быть не должно, густая консистенция — задача закваски. Также йогурт содержит витамин D, дефицит которого ученые связывают с повышенным риском заражения простудой или гриппом.

Грибы

Грибы содержат важные для функционирования иммунной системы витамины B2 рибофлавин и B3 ниацин, а также селен, дефицит которого может привести к повышенной восприимчивости к заражению вирусами. Кроме того, ученые доказали, что грибы (в исследовании принимали участие белые грибы) могут благотворно влиять на иммунитет благодаря пребиотикам. Эти вещества активизируют рост полезных бактерий в кишечнике.

Капуста

Этот недорогой овощ — кладезь витамина C, который сохраняется в капусте даже при термической обработке. Капуста также считается хорошим источником глютамина, который, как было отмечено во многих исследованиях, укрепляет иммунную систему. В ней также достаточно много таких минералов, как сера, кальций, калий, фосфор, не говоря уже о клетчатке, которая опять же пойдет кишечнику на пользу.

Чай

Польза чая обусловлена высоким содержанием в нем танинов, которые обладают антиоксидантной, противовирусной и противовоспалительной активностью, стимулируют иммунную функцию. По мнению ученых, в зеленом чае больше антиоксидантов, но и черный может оказать на организм благотворный эффект. Кроме того, в чае присутствует эллагитанин, который стимулирует рост и активность полезных кишечных бактерий. Ученые предполагают, что вещество может влиять на уменьшение риска развития некоторых видов рака.

Чеснок

Благодаря содержанию аллицина чеснок обладает антибактериальным и противогрибковым свойствами, выступает естественным антибиотиком. Доказано, что БАДы из чеснока в 3 раза повышают иммунитет организма к гриппу. Здоровому человеку, по словам специалистов, можно съедать 3-4 свежих зубчика чеснока в день, а при наличии заболеваний нужно уточнить, не являются ли они препятствием для употребления этого полезного овоща.

Морковь

Бета-каротин способствует укреплению иммунной системы за счет ускорения выработки лимфоцитов. Известно, что для наилучшего усвоения необходимы жиры в небольшом количестве. В качестве полезного сопровождения к свежей моркови отлично подойдут оливковое и рапсовое масла — достаточно столовой ложки. Помимо моркови большие дозы бета-каротина содержатся в шпинате, листьях салата, дыне и кураге.

Перловка и овсяные хлопья

Эти злаки содержат бета-глюкан — тип клетчатки, обладающий антимикробными и антиоксидантными свойствами, которые, как было установлено учеными, стимулируют иммунитет. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Physiology & Behavior, бета-глюкан может помочь укрепить иммунную систему и поддержать устойчивость к проникновению патогенных микроорганизмов.

Рыба

Эксперты советуют включать в рацион жирную рыбу и морепродукты не реже 3-4 раз в неделю. Они обеспечат организм легкоусвояемым белком, омега-3 жирными кислотами, незаменимыми для нормальной деятельности нашей сердечно-сосудистой системы, витамином D и микроэлементами, такими как фосфор, цинк, йод, селен. Если свежая рыба бьет по карману — подойдет замороженная или консервированная.