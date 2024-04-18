Как физическая активность влияет на работу мозга

Всем понятно, что физическая нагрузка полезна для тела — это поддержка мышечной массы и повышение выносливости. Но фитнес благоприятно сказывается и на работе мозга. Как? Читайте в нашем материале.

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Физическая активность — это не просто времяпрепровождение для формирования мышечного корсета и выносливости, это настоящее благо для нашего мозга и психического здоровья. Регулярная физическая активность вызывает выброс в мозг химических веществ, которые поднимают настроение, повышают самооценку, улучшают концентрацию и улучшают сон. Притом для получения таких «побочных эффектов» вам не нужны абонементы в спортзал или участие в марафонах. Даже простые занятия могут творить чудеса!

Чем физическая активность полезна для мозга и психики?

Улучшает когнитивные функции

Физическая активность улучшает кровоснабжение не только мышц, но и мозга. При любых занятиях сердце бьется чаще и сильнее, перекачивая больше крови по телу. Кровь устремляется также и в мозг, доставляя в него больше кислорода и питательных веществ. При этом с помощью то же циркулирующей крови мозг лучше очищается от токсинов, которые так или иначе образуются в результате его деятельности.

Улучшение кровоснабжения мозга происходит не только во время тренировки, но и после нее. Тренировки стимулируют рост новых кровеносных сосудов в мозге, что влияет на память, внимание и другие когнитивные функции. Кстати, во время занятий мы так или иначе тренируем память, когда разучиваем новые движения, связки, считаем количество повторений и учимся попадать в ритм.

Помогает снизить напряжение и повысить уровень энергии

Физическая активность помогает снять напряжение, стресс и умственную усталость, одновременно повышая уровень энергии и улучшая концентрацию. Регулярные занятия повышают уровень гормонов и нейромедиаторов.

Эти вещества непосредственно влияют на наше настроение:

серотонин — гормон счастья, который регулирует эмоциональное состояние, аппетит, сон, а также сексуальное влечение

дофамин — гормон удовольствия, который также отвечает за мотивацию, достижение результатов

норадреналин — гормон активности, он повышает концентрацию внимания, помогает справиться со стрессом

Регулярная физическая нагрузка способна помочь при депрессии, когда вас преследует постоянная грусть, снижение энергии, потеря интереса к жизни, нежелание общаться с друзьями и вообще выходить из дома. Депрессия может быть связана в том числе с вышеперечисленными нейромедиаторами, а спорт поможет сбалансировать состояние. Конечно, иногда в таком состоянии важно обратиться к врачу и получить необходимое медикаментозное лечение, но не игнорируйте помощь в виде регулярных занятий.

Омолаживает мозг

Согласно заверениям ученых, между теми, кто занимается фитнесом, и теми, кто его игнорирует, есть разница не только в количестве мышечной массы и выносливости. Биологический образ первых примерно на 10 лет меньше второй категории. Лучшей профилактикой болезни Альцгеймера признана физическая активность, при этом подойдет и довольна простая нагрузка — скандинавская ходьба, плаванье, длительные прогулки.

Не стоит забывать и о том, что с возрастом снижается уровень счастья, пожилые люди чувствуют себя менее востребованными в обществе, поэтому интерес к жизни может угасать. Занятия спортом помогают быть в социуме, заводить новые знакомства, общаться, расширять интересы и не чувствовать себя на обочине жизни. А это и поддержка работы вышеупомянутых нейромедиаторов. Добавьте к этому освоение новых видов деятельности, что формирует новые нейронные связи, в результате получите мозг, который моложе вашего паспортного возраста!