Как физическая активность влияет на работу мозга

Всем понятно, что физическая нагрузка полезна для тела — это поддержка мышечной массы и повышение выносливости. Но фитнес благоприятно сказывается и на работе мозга. Как? Читайте в нашем материале.
Физическая активность — это не просто времяпрепровождение для формирования мышечного корсета и выносливости, это настоящее благо для нашего мозга и психического здоровья. Регулярная физическая активность вызывает выброс в мозг химических веществ, которые поднимают настроение, повышают самооценку, улучшают концентрацию и улучшают сон. Притом для получения таких «побочных эффектов» вам не нужны абонементы в спортзал или участие в марафонах. Даже простые занятия могут творить чудеса!
Чем физическая активность полезна для мозга и психики?
Улучшает когнитивные функции
Физическая активность улучшает кровоснабжение не только мышц, но и мозга. При любых занятиях сердце бьется чаще и сильнее, перекачивая больше крови по телу. Кровь устремляется также и в мозг, доставляя в него больше кислорода и питательных веществ. При этом с помощью то же циркулирующей крови мозг лучше очищается от токсинов, которые так или иначе образуются в результате его деятельности.
Улучшение кровоснабжения мозга происходит не только во время тренировки, но и после нее. Тренировки стимулируют рост новых кровеносных сосудов в мозге, что влияет на память, внимание и другие когнитивные функции. Кстати, во время занятий мы так или иначе тренируем память, когда разучиваем новые движения, связки, считаем количество повторений и учимся попадать в ритм.
Помогает снизить напряжение и повысить уровень энергии
Физическая активность помогает снять напряжение, стресс и умственную усталость, одновременно повышая уровень энергии и улучшая концентрацию. Регулярные занятия повышают уровень гормонов и нейромедиаторов.
Эти вещества непосредственно влияют на наше настроение:
- серотонин — гормон счастья, который регулирует эмоциональное состояние, аппетит, сон, а также сексуальное влечение
- дофамин — гормон удовольствия, который также отвечает за мотивацию, достижение результатов
- норадреналин — гормон активности, он повышает концентрацию внимания, помогает справиться со стрессом
Регулярная физическая нагрузка способна помочь при депрессии, когда вас преследует постоянная грусть, снижение энергии, потеря интереса к жизни, нежелание общаться с друзьями и вообще выходить из дома. Депрессия может быть связана в том числе с вышеперечисленными нейромедиаторами, а спорт поможет сбалансировать состояние. Конечно, иногда в таком состоянии важно обратиться к врачу и получить необходимое медикаментозное лечение, но не игнорируйте помощь в виде регулярных занятий.
Омолаживает мозг
Согласно заверениям ученых, между теми, кто занимается фитнесом, и теми, кто его игнорирует, есть разница не только в количестве мышечной массы и выносливости. Биологический образ первых примерно на 10 лет меньше второй категории. Лучшей профилактикой болезни Альцгеймера признана физическая активность, при этом подойдет и довольна простая нагрузка — скандинавская ходьба, плаванье, длительные прогулки.
Не стоит забывать и о том, что с возрастом снижается уровень счастья, пожилые люди чувствуют себя менее востребованными в обществе, поэтому интерес к жизни может угасать. Занятия спортом помогают быть в социуме, заводить новые знакомства, общаться, расширять интересы и не чувствовать себя на обочине жизни. А это и поддержка работы вышеупомянутых нейромедиаторов. Добавьте к этому освоение новых видов деятельности, что формирует новые нейронные связи, в результате получите мозг, который моложе вашего паспортного возраста!
"Не обязательно тут же бежать в спортзал, если вам не нравится такой формат или не хватает средств на абонемент. Можно заниматься простой зарядкой дома, даже 10 минут, но ежедневно, уже помогут вам чувствовать себя лучше. Прогулка на природе тоже будет отличным вкладом в здоровье мозга, если выходить на улицу с этой целью регулярно," - Наталья Филиппова, педагог-психолог, специалист по коррекции веса и нутрициолог.