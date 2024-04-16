Варианты продуктов для восстановления запасов питательных веществ после долгой зимы приводит портал здоровое-питание.рф.

Специалисты рекомендуют обратить внимание на корень сельдерея. В нем разнообразный набор витаминов (А, С, Е, группа В) и микроэлементов (калий, бор, железо, магний, селен, кальций, марганец, натрий, хлор, сера, цинк, фосфор). И при этом мало калорий. Для вкусного и полезного салата корень сельдерея надо натереть на крупной терке, а одну морковь и два кислых яблока нарезать мелкой соломкой. Затем сбрызнуть лимонным соком и смешать с нежирной сметаной. Животные жиры помогут усвоить витамин А.

Важный весенний продукт - щавель. Эта зелень богата бета-каротином, который полезен для здоровья глаз, кожи, ногтей и волос. А высокое содержание аскорбиновой кислоты помогает укреплять иммунитет. Важные свойства щавеля раскрываются именно в сыром виде. В частности, предлагается такой салат. Порвать листья щавеля руками, добавить нарезанный кубиками отварной картофель и зеленый горошек, соль и перец, заправить смесью растительного масла и горчицы.

Мощный заряд бодрости даст и краснокочанная капуста. В ней много витамина C, который поддерживает защитные силы организма, и витамина К, благотворно влияющего на регенерацию тканей. Также в этом овоще клетчатки вдвое больше, чем в белокочанном сорте. Итак, для витаминного салата нужно мелко нашинковать краснокочанную и белокочанную капусту, добавить тертую морковь, консервированную кукурузу и мелко порубленную петрушку. Для заправки нужно смешать греческий йогурт, чайную ложку дижонской горчицы, немного лимонного сока, щепотку сахара и черного перца.

Ранее диетолог рассказал, каких витаминов чаще всего не хватает весной.