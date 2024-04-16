Врач назвал опасность борща

Врач-диетолог Анна Белоусова рекомендовала быть аккуратным со свеклой тем, кто следит за весом. Обычный борщ может быть опасен в этом плане.

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«Свекла — это 42 килокалории, на 100 граммов продукта всего 9 граммов углеводов. Казалось бы, низкокалорийный овощ, но если человек хочет похудеть, есть его можно только в сыром виде. Как только свеклу варят, тушат или запекают, за счет смены состояния клетчатки изменяется и усвоение сахаров, повышается гликемический индекс. Поэтому тем, кто следит за фигурой, стоит готовить борщ по типу холодного свекольника, припустив свеклу в воде буквально 1−1,5 минуты», — пояснила Белоусова НСН.

Ранее научный сотрудник лаборатории экологической биохимии Государственного университета просвещения Людмила Поликарпова перечислила полезные свойства очень популярного в России блюда — борща, приготовленного на мясном бульоне. По ее словам, железо, которое содержится в мясе, необходимо для мышц и крови, а овощи в составе борща богаты клетчаткой, которая улучшает пищеварение, ускоряет обмен веществ и способствует снижению уровня холестерина.