Пять неожиданных продуктов, которые вредны для зубов

Известно, что сахар способствует развитию кариеса, но не только сладкие продукты ведут к повреждению зубов. Эксперты рассказали, каких неожиданных продуктов следует остерегаться.

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Заправки для салата. Они, как правил, содержат уксус, который может смягчить зубную эмаль. Если после такого продукта съесть или выпить что-нибудь сладкое, то кариес сможет очень быстро распространиться.

Фруктовые соки и энергетические напитки. Для зубов вредны кислые продукты — к ним относятся, например, фрукты, фруктовые соки, безалкогольные и энергетические напитки.

Зелёные листовые овощи. Они содержат щавелевую кислоту, которая удаляет кальций с поверхности зубов. Перед употреблением овощи лучше приготовить.

Любая липкая еда. Бананы, сухофрукты, такие как финики или инжир, буквально прилипают к зубам. Чем дольше они остаются в ротовой полости, тем легче бактериям размножаться.

Кофе и чай. Напитки с кофеином могут привести к изменению цвета зубов, поскольку дубильные вещества откладываются на эмали.