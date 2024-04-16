Эндокринолог Тананакина: чтобы скинуть вес к лету, нужно отказаться от двух продуктов

Привести фигуру в порядок к теплому сезону — мечта многих. Эндокринолог Наталия Тананакина считает, что в рационе должно быть больше белковой пищи, меньше — углеводной.

Доктор советует есть овощи и фрукты только в первую половину дня, так организм усвоит все полезное, а сахар, который в них содержится, превратится в энергию, а не лишние сантиметры на талии.

Нужно отказаться от употребления бананов и картофеля, моркови, свеклы и баклажанов, отмечает специалист. Кроме того, необходимо пить много воды, чтобы ускорить метаболизм. Помогут похудеть посильные физические упражнения и полноценный сон.

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