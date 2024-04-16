Пять секретов крепкой зубной эмали, о которых вы не знали

Красивая улыбка — залог привлекательной внешности и уверенности в себе. Однако, сохранить здоровье зубов не так просто, как кажется на первый взгляд. Главный врач стоматологической клиники Виктория Шатаева раскрыла 5 секретов крепкой зубной эмали, о которых, возможно, вы даже не догадывались.

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Перепад температуры

Существует множество факторов, которые могут негативно сказаться на состоянии зубной эмали. Одним из них является резкий перепад температур — например, употребление холодных напитков после горячей пищи или наоборот, а также их сочетание. Мало кто знает, что опасность для здоровья зубов таят в себе кофе гляссе, горячий штрудель с шариком ванильного пломбира или мороженое, которое вы откусываете слишком большими порциями. Дело в том, что из-за контакта с холодными и горячими продуктами одновременно на поверхности эмали образуются трещины, которые могут прогрессировать и привести к потере зуба.

Курение

Помимо температурных перепадов, еще одним фактором, пагубно влияющим на состояние зубной эмали, является курение. Сигаретный дым имеет высокую температуру, что также может привести к появлению микротрещин и обострению чувствительности зубов. Кроме того, курение нарушает кислотно-щелочной баланс слюны, что приводит к более быстрому развитию кариеса. Также в трещинах эмали может накапливаться никотин, что приводит изменение цвета зубов и нарушение эстетики улыбки.

Отбеливающие пасты

Отбеливающие зубные пасты, которые часто используются для улучшения внешнего вида зубов, на самом деле могут быть вредными для зубной эмали. Они содержат в себе большое количество абразивных частиц, что выражается индексом RDA. Высокоабразивные пасты механически удаляют пигментированный налет, буквально стирая его с зубов подобно пемзе, что может привести к повреждению зубной эмали и появлению чувствительности. А если у человека установлены композитные виниры на передних зубах, то при злоупотреблении такими пастами срок службы реставраций может значительно сократиться.

Народные методы

Несмотря на то, что многие народные советы могут показаться эффективными, на самом деле они способны нанести огромный вред улыбке. Например, чистка зубов солью или содой, а также домашними зубными пастами может привести к истиранию эмали и повышению ее чувствительности.

Кроме того, многие слышали рекомендацию чистить зубы измельченным активированным углем для отбеливания зубов, однако уголь тоже является абразивным средством, которое может повредить эмаль и не принести желаемого отбеливающего эффекта.

И еще — добавление лимонного сока в порошок соды и втирание этого состава в зубы не является безопасным методом отбеливания. Обладая высокой степенью абразивности, пищевая сода стирает не только пигментированный налет, но и верхний слой зубной эмали, а лимонная кислота способствует ее деминерализации и появлению гиперчувствительности.

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Губная помада

Существует миф о том, что женщины съедают от трех до пяти килограмм помады в течение своей жизни, но это не соответствует действительности. Конечно, доля правды в этом есть: на самом деле представительницы прекрасного пола съедают намного меньше помады, однако постоянное ее использование является одним из факторов риска развития кариеса. Это связано с тем, что твердый парафин, входящий в состав декоративной или гигиенической помады, может приклеиваться к поверхности зубов, а на него, как на скотч, оседает бактериальный зубной налет в большем количестве, чем обычно. В результате риск развития кариеса повышается в разы.

Заключение

Подводя итоги, следует отметить, что для сохранения здоровья и красоты улыбки необходимо избегать резких температурных перепадов при приеме пищи, постараться отказаться от вредных привычек и не злоупотреблять отбеливающими зубными пастами. Также не стоит пытаться отбеливать зубы в домашних условиях при помощи народных методов — для этих целей лучше посетить стоматолога и пройти сеанс профессиональной гигиены полости рта и безопасного клинического отбеливания.

Обязательно ознакомьтесь с правилами чистки зубов, чтобы максимально эффективно выполнять рутинные гигиенические процедуры, подберите наиболее подходящую зубную пасту и щетку. Ухаживайте за полостью рта в течение всего дня — в этом вам помогут специальные пенки для очищения зубов, портативный ирригатор и зубная нить. Не забывайте посещать стоматолога каждые полгода и будьте здоровы!