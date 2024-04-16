Названы последствия привычки засыпать рядом со смартфоном

Привычка оставлять смартфон рядом с головой перед сном может привести к ряду проблем, в частности спровоцировать лунатизм, сообщает CNN. Кроме того, существует риск ухудшения качества сна или возгорания устройства.

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По данным телеканала, существует ряд исследований, согласно которым частые переписки лежа могут вызвать состояние сомнамбулизма. В интервью одна из девушек рассказала, что столкнулась с подобным явлением. Она заявила, что во сне написала своему молодому человеку странное сообщение, которое обнаружило только наутро.

"То, что твой мозг — чугунная сковорода, не означает, что твое тело — чугунная сковорода," — гласила фраза, которую она отправила.

Однако это не единственная проблема, которая может возникнуть из-за привычки засыпать рядом со смартфоном. Так, оставляя телефон заряжаться на всю ночь, есть высокий шанс, что он перегреется, а это, в свою очередь, может спровоцировать возгорание. Если гаджет лежит рядом с кроватью, огонь с легкостью перебросится на матрас или подушку.

Вместе с тем пренебрежение функцией «не беспокоить» с большой вероятностью может стать причиной пробуждений посреди ночи. Если телефон располагается рядом с головой, то звуки уведомлений, вибрации или свет от экрана будут мешать спать, а также вызовут сложности с дальнейшим засыпанием.

Ранее врач и телеведущая Елена Малышева рассказала, что употребление фисташек на ночь улучшает качество сна. Этот орех содержит гормон сна — мелатонин. Кроме этого, положительное влияние на сон оказывает индейка.