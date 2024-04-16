Малышева назвала три продукта для хорошего сна

Употребление фисташек на ночь улучшает качество сна, заявила врач и телеведущая Елена Малышева в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале. Иммунолог Андрей Продеус пояснил, что этот орех содержит гормон сна — мелатонин. Кроме этого, положительное влияние на сон оказывает индейка.

"Один из самых основных гормонов сна — это мелатонин. Это то, что дает нам возможность хорошо спать. Впервые он был выделен и обнаружен как раз из фисташки. В 100 гр очищенной фисташки будет примерно 25 мг мелатонина, а нам нужно от 3 до 6 мг для хорошего сна," — заявил Продеус.

Врач-кардиолог Герман Гандельман подчеркнул, что предшественником мелатонина является триптофан, который содержится в индейке. По его словам, в 100 гр мяса имеется примерно 144% суточной нормы аминокислоты, необходимой для формирования гормона сна в организме человека. Для преобразования триптофана в мелатонин нужен пармезан, богатый кальцием, добавил офтальмолог Михаил Коновалов.

"Для того, чтобы триптофан превратился в мелатонин, нужен пармезан. Потому что в нем содержится кальций. Это чемпион по кальцию. В 100 граммах имеется одна-две суточные нормы кальция," — подчеркнул доктор.

Ранее терапевт Тимур Асанов заявил, что жирные сорта сыра, печенье, пирожные, шоколад и какао при употреблении незадолго до сна способны вызвать ночные кошмары. По его словам, в черном списке также находятся хлеб и макаронные изделия. Специалист посоветовал утолять вечерний голод низкокалорийными продуктами с небольшим содержанием сахара, например йогуртом.