Врач перечислила основные признаки нехватки витаминов

Частые простуды, ОРВИ, нарушения менструального цикла у женщин, бессонница могут указывать на нехватку витаминов, предупредила врач-диетолог Наталья Денисова. В беседе с aif.ru специалист подчеркнула, что вялость, низкая работоспособность, набор веса и хрупкость костей указывают на проблемы с усвоением витамина D.

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Как отметила диетолог, образование кровоподтеков зачастую указывает на нарушение всасываемости витамина К. Тем временем частые головные боли, головокружения, тошнота, сонливость, нервозность и апатия могут свидетельствовать о нехватке магния, калия или витаминов группы В. При нарушении обмена веществ пациент сталкивается с невозможностью сбросить лишний вес даже путем изнурительных диет и тренировок.

Денисова добавила, что в некоторых случаях нельзя обойтись без посещения гастроэнтеролога. Так, медицинское обследование стоит пройти при любом дискомфорте, связанным с приемом пищи, проблемах со стулом, вздутии живота, боли в подреберье, изжоге и рвоте. Кроме того, нужно срочно обратиться к гастроэнтерологу при острых или резких болях в животе, сопровождающихся ухудшением самочувствия, температурой и слабостью.

Диетолог Оксана Михалева ранее рассказала, что психологические и эндокринные заболевания могут препятствовать похудению. По ее словам, сбросить вес мешают также болезни, при которых нужно пить лекарства, повышающие аппетит.