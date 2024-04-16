Диетолог Дюваль рассказала о методе похудения без голодания и диет

Для того, чтобы похудеть, не обязательно соблюдать изнурительные диеты, голодать и проводить много времени в тренажерном зале.

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По словам врача-диетолога Анжелики Дюваль, есть еще один действенный способ быстро справиться с лишним весом.

Для этого достаточно высыпаться, рассказала врач в разговоре с «Вечерней Москвой».

«Ложиться нужно не позднее 23:00, а спать при этом – не меньше восьми часов», – рассказала Дюваль.

По словам эксперта, во время сна происходит запуск процесса похудения.

Также стоит уделить внимание своему рациону, сделав акцент на сбалансированных блюдах без большого количества углеводов.

Напомним, по словам коммерческого директора пищевого производства Mr.Food Ярослава Свободина, при доставке готовых блюд стоит изучить их состав и срок годности., а от блюд с высоким содержанием сахара, соли и жиров лучше отказаться.