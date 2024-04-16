Эксперт рассказала о худшей ошибке, которую совершают люди, пытаясь похудеть

Врач спортивной медицины Эшли Тош рассказала о распространённой ошибке, которую совершают люди в попытке сбросить лишний вес.

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Речь идёт о частом измерении своего веса. По словам эксперта, не нужно зацикливаться на значениях на весах, необходимо смотреть на процесс похудения целостно.

Одна из худших ошибок, которую вы можете совершить, — это слишком сильно акцентировать внимание на цифрах на весах. Они не являются точным отражением вашего прогресса в физической форме и могут привести к демотивации, даже если вы всё делаете правильно.

Специалисты говорят, что в норме терять от 0,5 до 1 килограмма в неделю. Более быстрое снижение веса может привести к неустойчивым результатам.