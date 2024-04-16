Эндокринолог Кущетерова рекомендовала ограничить употребление сахара, жиров и соли

По словам врача-эндокринолога Амины Кущетеровой, употребление соли, сахара и жиров стоит ограничить. Также рекомендация касается продуктов, с высоким содержанием этих ингредиентов, например, кондитерских изделий, газированных напитков, а также сиропов, меда и фруктовых соков, сообщает РИА Новости.

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Это связано с тем, что злоупотребление ими может негативно сказаться на здоровье за счет повышения уровня холестерина и вызвать развитие сердечно-сосудистых заболеваний, а также онкологических заболеваний.

Поэтому эндокринолог рекомендовала замещать вышеперечисленные продукты маслом, рыбой и морепродуктами.

Напомним, диетолог Майкл Мосли считает, что тем, кто борется с лишним весом, необходимо полностью отказаться от сладких каш, особенно быстрого приготовления, выпечки и сладких газированных напитков. Также он уверен, что употребление хлеба, йогуртов и плавленых сыров стоит ограничить.