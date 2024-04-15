Лучшая экспресс-тренировка для избавления от боков и живота

Фитнес-блогер Симеон Панда назвал лучшую экспресс-тренировку для избавления от боков и живота. Его слова приводит Men Today.

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В состав тренировки входит динамическая планка, прыжки с разведением ног в планке, бег с захлестом голени, выпады с выпрыгиванием, а также берпи без прыжка. Для выполнения последнего упражнения необходимо встать в планку, затем медленно подняться в стойку и вернуться обратно в планку.

Панда подчеркнул, что упражнения нужно выполнять в интенсивном ритме в формате круговой тренировки. При этом делать их необходимо без отдыха, отдыхая между кругами 1-2 минуты. Он добавил, что следует не забывать о правильной технике выполнения.

В декабре 2023 года фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала способы убрать живот после 40 лет. Для начала Ротач посоветовала делать разгибание бедра на полу. Также полезными упражнениями станут приседания, выпады, планка и ягодичный мост.