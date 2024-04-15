Тренер дал советы, как привести тело в форму комплексно

Не существует универсального способа добиться подтянутого тела. Это очень индивидуальный процесс, и понять, что подходит именно вам, можно лишь методом проб и ошибок. Но вот что советует Кайри Фурр, сертифицированный личный тренер.

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Добавьте в программу тренировок комплексные упражнения. Это становая тяга, приседания, отжимания и жимы над головой. Они задействуют одновременно несколько групп мышц. Исследования также показывают, что такие упражнения могут помочь быстрее нарастить мышечную массу и сжечь больше калорий.

Выполняйте больше силовых тренировок. Они необходимы для поддержания мышц в тонусе и формирования тела. Обязательно делайте несколько упражнений для каждой группы мышц верхней и нижней части тела.

Добавьте кардио. Такие занятия, как бег, езда на велосипеде и плавание, могут улучшить состояние сердечно-сосудистой системы и выносливость, одновременно формируя стройное и подтянутое тело.

Добавьте разнообразия в свои тренировки. Пробуйте разное оборудование, разные стили тренировок и упражнения.

Не пренебрегайте развитием силы корпуса. Сильный корпус улучшает осанку, баланс, стабильность.

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Добавьте в программу функциональные тренировки. Такая тренировка включает движения, имитирующие обычные повседневные действия: выпады, приседания, тягу.

Правильно питайтесь. Придерживайтесь питательной диеты, которая богата белком, полезными жирами и сложными углеводами из цельных продуктов. Это будет способствовать росту и восстановлению мышц. Избегайте сладких и обработанных продуктов.

Ставьте в приоритет отдых и восстановление. Важно между тренировками давать мышцам достаточное количество времени для восстановления.

Пейте много воды. Это будет поддерживать восстановление мышц. Старайтесь выпивать не менее восьми стаканов воды в день или больше, если ведёте активный образ жизни.

Будьте последовательными. Последовательность — ключ к подтянутому телу.

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