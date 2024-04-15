Кому полезно есть шоколад

Шоколад полезно есть людям с заболеваниями сосудов и сердца, рассказал кандидат медицинских наук, врач-терапевт и гастроэнтеролог Константин Спахов, пишет aif.ru.

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Однако, по словам эксперта, эффект от этого продукта будет только в том случае, если в нем содержится не менее 75% какао. То есть, это должен быть горький или черный шоколад. Он способен снижать давление, концентрацию холестерина в крови, уменьшать активность тромбоцитов, улучшать состояние эндотелия (внутренняя стенка сосудов), защищать артерии от атеросклероза, а значит, сводить к минимуму риск развития ишемической болезни сердца, инфарктов, инсультов.

"Шоколад и какао, из которого его делают, благодаря большому содержанию биоактивных веществ можно отнести к суперфудам", - говорит врач.

По его словам, в них очень много полифенолов и особенно так называемых флаванолов. Они усваиваются в два этапа. Сначала часть их всасывается в тонком кишечнике, а оставшееся - позже в толстом кишечнике. Благодаря этому их высокий уровень в крови поддерживается в течение почти половины суток. Для продуктов это удивительный результат.

Кстати, у 70-процентного шоколада такого эффекта нет.

Спахов подчеркнул, что ежедневные 30 граммов горького шоколада с высоким содержанием какао пойдут только на пользу. Но защитные эффекты наблюдались даже у тех, кто ел шоколад всего 1 раз в неделю по сравнению с теми, кто лакомился им реже.

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