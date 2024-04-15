Как правильно начать бегать, рассказал эксперт

Весна – самое комфортное время для пробежек в парке. Тренер Москомспорта Роман Морозов рассказал, как начать заниматься бегом, сообщает «Вечерняя Москва».

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По словам специалиста, выбирать время суток для занятий спортом следует исходя из своих целей. Утренний бег поможет зарядиться энергией, а для улучшения физической формы нужно выходить на пробежку днем, когда организм проснулся. От вечерних тренировок лучше отказаться, поскольку они перегружают нервную систему.

Начинающим спортсменам Морозов рекомендует придерживаться интервального ритма бега. После преодоления определенной дистанции следует пройти пешком несколько метров. Перед стартом забега важно разогреть все группы мышц. Для этого подойдет пятиминутная зарядка, напоминает эксперт.

Ранее спортивный тренер и диетолог Мария Волынкина рассказала, что позитивный настрой, различные поощрения себя и четко поставленная цель поднимут мотивацию к занятиям спортом. Эксперт отметила важность получения удовольствия не от результата, а от процесса формирования эстетически красивого и здорового тела.