Диетолог предупредила об опасности жареной корюшки

Корюшка, как и любая другая рыба, богата омега-3, а также витаминами и минералами A и D, группы B, калием, магнием, кальцием, натрием, селеном, фосфором и железом.

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Однако несмотря на всю пользу рыбы, употреблять ее можно при приготовлении правильным способом. В частности, по словам диетолога, нутрициолога, гастроэнтеролога СМ-Клиники в Санкт-Петербурге, кандидата медицинских наук Виктории Гончар, корюшку лучше тушить, запекать или готовить на пару.

При этом суточная порция не должна превышать 100–150 граммов.

Что касается жареной корюшки, лучше ограничить употребление такого продукта до одной или двух порций в неделю. Особенно, если у человека наблюдаются проблемы с сердечно-сосудистой системой или лишним весом и диабетом.

Кроме того, ограничить употребление корюшки стоит людям с подагрой или мочекаменной болезнью, поскольку переизбыток мочевой кислоты может вызвать образование кристаллов уратов.

Также врач напомнила, что корюшка может накапливать тяжелые металлы: ртуть, свинец, олово, пишет «Доктор Питер».

Напомним, врачи заявили, суп не должен быть жирным и слишком солёным. Варить бульон лучше на курице или нежирной рыбе, добавив побольше овощей. А куриный бульон или овощной суп на курином бульоне полезны для здоровья человека.