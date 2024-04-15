Доктор Мясников перечислил продукты, содержащие магний

=По словам врача-телеведущего Александра Мясникова, мнение, что человек постоянно испытывает дефицит магния – миф. Дело в том, что он содержится практически в любой еде, рассказал Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1».

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«Миф — это то, что мы недоедаем магния. Это сложно. Магний везде в пище», — высказался Мясников.

Врач перечислил продукты, в которых есть полезное вещество. Например, это шоколад, птица, рыба.

Мясников объяснил, что дефицит магния возникает чаще всего в результате больших потерь элемента. Это может произойти из-за стресса, а также приема ряда лекарственных препаратов.

Напомним, по словам врача Александра Мясникова, рентген-излучение может вызвать рак щитовидной железы.

Также врач и телеведущая Елена Малышева рассказала о связи мяса с ростом раковых клеток, а и. о. декана факультета естественных наук Госуниверситета просвещения Ирина Лялина рассказала о полезных свойствах томатного сока.