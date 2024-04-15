Врач рассказала о пользе квашеной капусты для кожи

Квашеная капуста, полученная в результате ферментации, благотворно влияет на работу ЖКТ. Так, для положительного эффекта необходимо съедать в день не более 200 граммов продукта.

Злоупотребление квашеной капустой может привести к обратному результату, рассказала «Ленте.ру» врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Анастасия Агаева.

В частности, могут наблюдаться проблемам с пищеварением, тошнота и диарея. Также с осторожностью квашеную капусту стоит употреблять людям, склонным к аллергии.

Помимо полезных для ЖКТ веществ этот продукт богат витамином С, напомнила Агаева. В частности, в 100 граммах квашеной капусты содержится 16 процентов суточной нормы витамина.

Поэтому регулярное употребление квашеной или кислой капусты улучшает состояние кожи, связок и суставов.

Поскольку продукт богат еще и витамином А, он благотворно влияет на зрение.

Ранее бренд-шеф сети пансионатов «Тёплые беседы» Тамара Мосева заявила, что пожилым людям не рекомендуется есть квашеную капусту. Также Мосева рассказала, что квашеную капусту нельзя людям с патологиями пищеварительной системы, язвой и гастритом, а также панкреатитом.