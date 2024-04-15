Что будет с телом, если питаться по правилу «30–30–30»: комментарии экспертов

Кажется, TikTok-инфлюенсерам особенно полюбились тренды с повторяющимися числами в названиях. Но если правило «20–20–20» позволяет сохранить зрение, то «30–30–30» направлено на поддержание хорошей формы.

© Super.ru

Звучит оно следующим образом: утром в течение 30 минут после пробуждения нужно съесть 30 граммов белка, а затем провести 30-минутную тренировку низкой интенсивности. Блогеры уверены, что такая утренняя рутина дает заметный эффект, при том что не требует каких-либо других изменений в образе жизни.

Эксперты ничего против такого подхода не имеют, но есть один нюанс. Если вы пропускали завтрак, но стали заменять его кусочком мяса — это прогресс, но если вы и так сбалансированно питались — это будет скорее шагом назад. Тем не менее добавить в рацион белок с утра — всегда хорошая идея.

«Употребление в пищу источника белка первым делом с утра может способствовать насыщению и обуздать тягу к менее полезной пище», — объяснила в беседе c HuffPost диетолог Элизабет Хаггинс. «Все больше исследований показывают, что сочетание высокобелковой диеты с физическими упражнениями помогает контролировать объем жировой массы, уровень глюкозы в крови и показатели здоровья сердца, особенно у тех, кто страдает ожирением», — рассказала изданию диетолог Эдвина Кларк.

Эксперт добавила, что белок, в частности, требует больше энергии для метаболизма, чем жиры и углеводы, и необходим для поддержания мышечной массы.

Сара Джессика Паркер призналась в сложных отношениях с едой и рассказала, как это отразилось на воспитании ее дочерей