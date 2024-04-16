Как восполнить нехватку витаминов в организме после зимы

Диетолог Елена Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала о важности восполнения дефицита витаминов в организме после зимы.

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По словам специалиста, недавно начались исследования, которые продемонстрировали, что ранее рекомендованные нормы количества витамина D в организме были занижены. При этом он участвует во многих обменных процессах, отвечает за работу сердечно-сосудистой, эндокринной, нервной систем.

— Чемпион среди продуктов, из которых можно его получить, — печень трески. Достаточно есть ее пару раз в неделю по чайной ложечке. Также витамин D есть и в жирной селедке. Но она должна быть либо малосоленая, либо свежемороженая, — пояснила Соломатина.

При этом она добавила, что в селедке, печени трески или скумбрии имеется комплекс полезных жирных кислот омега-3, который служит для профилактики атеросклероза и нарушения кровообращения. Чтобы пополнить запас таких кислот, нужно обязательно включать в ежедневный рацион льняное или оливковое масло.

Для улучшения кровообращения, продолжила диетолог, организму необходимо вещество под названием квертецин, представляющее собой мощный антиоксидант. Высокая концентрация вещества наблюдается в шелухе красного лука и яблоках.

— В нашем ежедневном рационе обязательно должны присутствовать полкило овощей-фруктов. Их нужно есть пять раз в день. Например, с утра съели омлет с овощами. На перекус — яблоко. В обед — овощной суп. Ужин с салатом. На полдник — фрукты, — поделилась рекомендацией эксперт.

Также она призвала не забывать включать в пищу продукты, содержащие йод, например, спирулину, морскую капусту и болгарский перец. А поддержать уровень витамина С в организме помогут отвар шиповника, цитрусы, зелень и смородина. Для получения витаминов группы В хорошо подойдет печень.

Врачи отмечают, что любой соблюдающий правильный и сбалансированный рацион питания человек не нуждается в дополнительном приеме витаминов. Если в этих условиях пить медикаменты, то они будут выводиться с мочой.