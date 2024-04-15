Активисты начали оспаривать безопасность кофе без кофеина

Метиленхлорид, соединение, которое используется в производстве кофе без кофеина, может приводить к развитию рака. Общественные объединения, выступающие за охрану окружающей среды, призывают запретить его употребление. Производители возражают, пишет издание Everyday Health.

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Метиленхлорид используется для удаления краски, обезжиривания металла и - в пищевой промышленности - для удаления кофеина из некоторых сортов напитка.

Исследования на животных показали, что хроническое воздействие метиленхлорида на организм может вызывать рак, но производители кофе без кофеина утверждают, что их продукт, произведенный с использованием этого соединения, безопасен.

FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США) разрешает продажу такого кофе, но требует, чтобы содержание метиленхлорида в напитке не превышало 0,001% - так называемые "следы".

Между тем, "зеленые" все громче выражают обеспокоенность: многие люди, привыкшие начинать утро с кофе, переходят на напиток без кофеина по рекомендации врача - например, во время беременности или из-за высокого кровяного давления, которое может усугубиться из-за употребления кофеина, но этот переход может привести к непреднамеренным проблемам со здоровьем из-за метиленхлорида.

Несколько общественных объединений по защите окружающей среды обратились в FDA с просьбой запретить использование этого химического вещества.

"Всех должно волновать, что беременные женщины и те, у кого проблемы со здоровьем, которые хотят сократить потребление кофеина, неосознанно добавляют в свой кофе без кофеина небольшое количество метиленхлорида", - заявила Жаклин Боуэн, исполнительный директор проекта "Чистая этикетка", в заявлении в поддержку петиции. "FDA должно запретить метиленхлорид, а компаниям следует использовать более безопасные доступные методы удаления кофеина", - считает она.

Согласно заявлению, лабораторные тесты, проведенные в 2020 и 2022 годах проектом Clean Label Project (CLP), выявили остатки метиленхлорида в семи из 17 марок кофе без кофеина.

Производители кофе настаивают: их продукт безопасен. В своем ответе Национальная кофейная ассоциация (NCA) указала, что содержание метиленхлорида в этих марках было очень низким - на 10 и более процентов ниже порогового значения, установленного FDA.

"Запрет европейского метода производства кофе без кофеина противоречит науке и вредит здоровью американцев", - заявил президент и исполнительный директор NCA Билл Мюррей. - "Подавляющее число независимых научных данных свидетельствует о том, что употребление кофе без кофеина безопасно и, более того, так же, как и в случае употребления кофе с кофеином, связано со снижением риска развития множественных видов рака и другими значительными преимуществами для здоровья".

Между тем, отмечают "зеленые", есть и другие, альтернативные способы "очищать" кофе от кофеина. В частности, те, кто не хочет рисковать, пока идет выяснение истины, могут покупать сертифицированный органический кофе без кофеина с маркировкой "Swiss water process" или "CO2 process".

Что такое метиленхлорид?

По данным Управления по безопасности и гигиене труда (OSHA), метиленхлорид уже давно используется в таких промышленных процессах, как снятие краски, очистка и обезжиривание металла, а также в фармацевтическом производстве.

Наиболее распространенные формы его воздействия на организм человека - вдыхание и контакт с кожей на рабочем месте. OSHA классифицирует это химическое вещество как потенциальный профессиональный канцероген.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), можно обоснованно предположить, что хроническое воздействие метиленхлорида "может быть канцерогеном для человека, основываясь на достаточных данных, полученных на экспериментальных животных", а также при воздействии во время беременности может негативно сказаться на новорожденных. Это химическое вещество может проникать через плаценту к плоду, его обнаруживали в грудном молоке.

Агентство по охране окружающей среды США (EPA) уже запретило использование этого вещества в качестве средства для удаления краски и ограничило другие виды промышленного и бытового применения, сославшись на смертельные случаи в результате воздействия.

Однако нормативы FDA , установленные для производства кофе без кофеина, пока не пересматривались.

Пить или не пить?

Стоит ли вам беспокоиться, если вы пьете кофе без кофеина? Автор статьи в Everyday Health отмечает: большая часть того, что известно о негативном воздействии метиленхлорида на здоровье, было замечено у работников, подвергавшихся воздействию высоких доз вещества при вдыхании его паров. "О его потенциальной токсичности при употреблении людьми в небольших дозах внутрь известно меньше", - говорит Луз Клаудио, профессор экологической медицины и общественного здравоохранения в Медицинской школе Икана.

Но поскольку потенциального риска исключить нельзя, имеет смысл принять меры, чтобы избежать использования этого химического вещества, говорит профессор Клаудио. Он считает, что на всякий случай стоит ограничить воздействие метиленхлорида, потому что не существует эффективных способов его удаления после попадания в организм.