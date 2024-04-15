Врач назвала простые продукты для здоровья, которые многие едят неправильно

Хлеб, макароны, картошку и многие другие привычные продукты многие привыкли ограничивать на диете. На самом деле, ошибка в том, что мы их неправильно едим. Об этом в своем Telegram-канале рассказала врач Екатерина Волкова.

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Специалист рассмотрела пять продуктов. Первый - макароны. Если они из твердых сортов, цельнозерновые, то вместе с блюдом мы получаем клетчатку и "медленные" углеводы, обеспечивающие долгосрочной энергией.

"Но оптимальная порция - не гора, а 70 граммов готового продукта", - подчеркнула врач.

Допустима в рационе, даже если вы "на диете", картошка. 70-80 граммов печеного или отварного картофеля пойдут на пользу. Лучше выбирать молодую картошку.

"В ней меньше крахмала и больше микроэлементов, если есть с кожей", - отметила врач, посоветовав "старый" картофель замачивать - так можно убрать лишний крахмал. Не стоит запрещать себе сыр (это кальций, фосфор, цинк, витамины А, В1, В2, B12, C, D, E, PP, аминокислоты). "30 граммов твердого сыра помогает, когда хочется сладкого", - пишет Екатерина Волкова.

Еще два продукта - хлеб и бананы.