Названы стили сна, которые повышают риск возникновения хронических заболеваний

Оказывается, некоторые стили сна влияют на здоровье сильнее остальных. Учёные выявили в ходе новой работе четыре таких стиля и связанные с ними риски.

Учёные обнаружили, что у людей, которые спят днём и которые страдают бессонницей, чаще развиваются хронические заболевания по сравнению с другими типами спящих. Повышают вероятность столкнуться с проблемами со сном также возраст и статус занятости.

После анализа данных примерно 3700 взрослых, которые принимали участие исследовании «Средний возраст в Соединенных Штатах», специалисты определили четыре типа спящих людей. Это хорошо спящие (они хорошо высыпаются, сообщают об удовлетворённости сном без дневной сонливости), спящие по выходным (имеют нерегулярный сон, недостаточно отдыхают в течение недели и больше спят в выходные), страдающие бессонницей, дремлющие (в основном хорошо спят, но часто дремлют днём).

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Более 50% участников исследования страдали бессонницей или дремали, что считается неоптимальным режимом сна. Бессонница при этом была связана с гораздо более высокой вероятностью развития хронических заболеваний, включая болезни сердца, диабет, депрессию и слабость (сочетание слабости, медлительности, утомления и снижения уровня активности). Дремота также соотносилась с более высоким риском возникновения диабета, рака и слабости.

Кроме того, специалисты обнаружили, что люди с низким уровнем образования и без работы чаще страдают бессонницей, а пожилые и пенсионеры чаще дремлют.

Чтобы лучше спать, рекомендуется начать с сосредоточения внимания на лучшей «гигиене» сна. Например, на регулярном времени сна.

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