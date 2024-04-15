Перечислены самые полезные для здоровья цельнозерновые продукты

Цельнозерновые продукты — это основа здорового питания. Они позволяют улучшить общее самочувствие, снизить вероятность развития хронических заболеваний, включая системное воспаление, болезни сердца, диабет 2 типа, метаболический синдром и некоторые виды рака. Вот какие из этих продуктов полезнее всего.

Овёс. Он содержит много растворимой клетчатки, особенно бета-глюкана. Это вещество помогает снизить уровень холестерина и улучшить здоровье сердца. Овёс поможет вам оставаться дольше сытым, улучшит здоровье кишечника, снизит вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний, некоторых видов рака и дерматита.

Киноа. Это зерно отличается наличием в своём составе всех незаменимых аминокислот. Исследования показывают, что киноа предотвращает возникновение различных хронических заболеваний: диабета, ожирения, анемии, целиакии.

Коричневый рис. Он сытнее, чем рафинированные углеводы, не содержит глютена. Одно исследование продемонстрировало, что люди, которые ели такой рис, с большей вероятностью держали под контролем вес по сравнению с теми, кто употреблял белый рис.

Ячмень. Как овёс, он содержит бета-глюкан. Также он способен снижать уровень холестерина в крови.

Гречка. Она считается псевдозлаковым цельнозерновым продуктом. Фитонутриенты в гречке могут снизить риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, некоторых видов рака, диабета 2 типа, уменьшить воспаление.

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Цельнозерновая пшеница. Регулярное употребление продуктов из цельной пшеницы связано со снижением риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и диабета 2 типа. Антиоксиданты в отрубях также способны предотвратить болезни сердца, снизить вероятность развития рака толстой кишки.

Просо. Его потребление связывают с улучшением пищеварения и снижением риска возникновения некоторых видов рака. Клетчатка проса действует как пребиотик, замедляет пищеварение, снижает уровень сахара в крови и инсулина.

Амарант. Фитонутриенты в составе этого зерна обладают противовоспалительными, противораковыми и нейропротекторными свойствами. Также амарант отличается противомикробным, противовирусным действием, способностью поддерживать стабильный уровень сахара и липидов в крови.

Тритикале. Это гибрид пшеницы и ржи, сочетающий в себе питательные свойства обоих злаков. В нём много антиоксидантов, которые поддерживают здоровье сердца, имеют противораковые, противодиабетические и другие преимущества.

Сорго. В нём содержится 12 основных питательных веществ. Это ещё больше, чем в кукурузе, пшенице, овсе, рисе и киноа. Сорго помогает улучшить здоровье сердца, контроль уровня сахара в крови, уменьшить воспаление. Одно исследование показало, что этот продукт повышает уровень гормона GLP-1, позволяя человеку оставаться сытым дольше.

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