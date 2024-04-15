Какое молоко нельзя пить никому? Рассказала эксперт

Молоко считается неотъемлемой частью нашей жизни — кто-то пьёт его просто так, кто-то добавляет в блюда и напитки. Поэтому есть так много его разновидностей — по вкусу, по составу и видам обработки, ведь не каждый может использовать оригинальный вариант. И специалистка объяснила, от какого молока нужно отказаться.

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Самое вредное молоко

Как рассказала преподаватель Новосибирского колледжа пищевой промышленности и переработки Оксана Филоненко, есть несколько степеней обработки молока, но самый опасный напиток — оригинальный. Парное молоко нельзя просто никому, сообщило e1.ru.

Вся проблема в том, что оно никак не обработано, а потому может содержать различные вредные бактерии, которые попали в него из навоза или маститного молока. Нельзя быть уверенным в безопасности молока со своего хозяйства, а в покупном — тем более.

Чтобы не отравиться свежим молоком, его нужно подогреть, чтобы хотя бы часть вредных бактерий погибла.

Мифы о пастеризаци

Пастеризация и ультрапастеризация отличаются тем, что молоко нагревают на разные температуры, что позволяет хранить его либо 5−20 дней, либо от 3 месяцев. Но при этом молоко не стерилизуется и витамины из него не пропадают. Кальций точно остаётся в полном объёме, но разрушается часть фолиевой кислоты и ещё меньше — витаминов B12, B1 и С.

Ранее специалисты рассказывали, влияет ли на вкус молока порода коровы. Узнать об этом можно здесь.