Назван овощ для повышения либидо у мужчин и женщин

Свекла снижает давление, улучшает здоровье сосудов и может способствовать улучшению сексуальной жизни. Об этом сообщает The Conversation.

Диетологи относят свеклу к суперфудам, в основном за высокое содержание витаминов B и C, минералов, клетчатки и антиоксидантов. В организме нитраты из свеклы превращаются сначала в нитриты, а затем в оксид азота — вещество, которое помогает расширять кровеносные сосуды, уменьшать воспаление в стенке сосудов и снижать давление. Оксид азота также вырабатывается при потреблении рукколы и шпината.

Есть научные доказательства того, что свекольный сок может снизить систолическое артериальное давление (первое число в показателе тонометра) на 2,73–4,81 мм рт. ст. при гипертонии. Это снижение сравнимо с эффектом, наблюдаемым при приеме некоторых лекарств.

Исследования показывают, что регулярное употребление свеклы может немного повысить либидо у мужчин и женщин, вероятно, за счет усиления кровообращения.

Некоторые эксперименты подтвердили пользу свеклы для бегунов, пловцов и велосипедистов — всех, для кого важна выносливость.

В исследованиях рассматривались различные формы пищевых продуктов на основе свеклы: сок, пищевые добавки, сырая свекла. Большинство методов приготовления существенно не изменяют уровень антиоксидантов, исключение — готовка в скороварке.