Раскрыты способы уменьшения жжения после острой пищи

Некоторые исследования показывают, что люди, регулярно употребляющие перец чили, здоровее и живут дольше, чем те, кто его не ест. Кроме того, учёные обнаружили, что «искатели острых ощущений» с чувствительностью к вознаграждению с большей вероятностью едят блюда с этим перцем.

Перец чили получает тепло от капсаицина. Это оказывает противовоспалительное действие и может помочь в регуляции кровяного давления, снижении риска ожирения. Хотя ещё нужно провести дополнительные исследования в этой области. Также научные работы показывают, что капсаицин может увеличить разнообразие кишечных бактерий.

Капсаицин вызывает ощущение жжения, связываясь с определённым типом рецепторов в организме. В том числе в кишечнике и во рту.

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Рецептор TRPV1 активируется под воздействием тепла и участвует в отправке сигналов об остроте в мозг. После первоначального ожога активация TRPV1 оказывает обезболивающее действие. Именно поэтому данное вещество присутствует в некоторых безрецептурных кремах или гелях для лечения хронической боли.

Учёные долгое время пытаются понять, почему человека так тянет к острой пище. Хотя большинство других животных и близко не подходят к капсаицину.

В 2022 году одно исследование показало, что молочные белки связываются с капсаицином и это уменьшает вероятность активации рецепторов TRPV1. Оказалось, что «максимальная интенсивность ожога» капсаицина снижается, когда в организме есть более высокие уровни молочных белков, называемых казеинами.

Другое исследование продемонстрировало, что наиболее эффективны в уменьшении ожога молоко и негазированные напитки с высоким содержанием сахара.

Также увеличение количества жира, добавляемого как в сырный соус, так и в крахмальную пасту, содержащую капсаицин, уменьшало ожог по сравнению с употреблением обезжиренных продуктов.

Наконец, употребление острой пищи с крахмалистыми продуктами (хлеб или рис) может препятствовать попаданию множества молекул капсаицина на рецепторы.

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