Названы шесть методов усиления эрекции

Специалист по мужскому здоровью Джефф Фостер назвал шесть методов улучшения эрекции после 40 лет, об этом сообщает новостной портал Metro.uk.

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Первым шагом является регулярное занятие физическими упражнениями, особенно для тазового дна. Они могут помочь предотвратить эректильную дисфункцию, поскольку укрепляют мышцы, необходимые для возбуждения.

Второй шаг – соблюдение принципов правильного питания. Исследования показали, что мужчины в возрасте от 18 до 40 лет, употреблявшие в пищу флавоны (пищевые соединения, содержащиеся во фруктах, овощах, чае и кофе), оказывали положительное влияние на улучшение эрекции.

Третий способ – снижение уровня стресса. Стресс и беспокойство могут привести к слабой эрекции, но чтобы снизить их воздействие, можно обратиться к медитациям или прогулкам. Четвертый метод – улучшение качества сна. Ранее было обнаружено, что у лиц с плохим качеством сна распространенность проблем сексуального характера была на 59,9% выше.

Последние два метода заключаются в отказе от курения и уменьшении употребляемого алкоголя.