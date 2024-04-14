Как добиться осиной талии? Четыре самых эффективных упражнения

Некоторые особенности тела не изменить диетами и тренировками. Например, тонкой талией могут похвастаться обладательницы фигуры «песочные часы». Другим чтобы выявить её, нужно приложить усилия. Что нужно делать, «Секрету» рассказала старший тренер международной сети студий балета и растяжки Levita Акулина Бахтурина.

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Самые эффективные упражнения для талии

1. «Сотня»

Исходное положение: лёжа на спине, ноги согнуты в коленях, колени смотрят в потолок, руки вытянуты вперёд вдоль корпуса.

«На выдохе слегка отрываете верхнюю часть корпуса от пола и выполняете пружинистые движения руками и корпусом вверх-вниз. Как будто вы ладошками хотите похлопать пол. Дыхание старайтесь сохранить ровным, через нос. Удерживайте корпус на весу около 30–40 секунд», — сказала тренер.

Достаточно трёх подходов с перерывом.

2. «Маятник»

Исходное положение: лёжа на спине, руки вытянуты в стороны или вдоль тела. Задача — оторвать ноги от пола. В облегчённом варианте ноги могут быть согнуты в коленях под углом 90 градусов, в усложнённом — ноги прямые.

«В этом положении начинайте наклонять ноги в одну сторону, возвращать в исходное положение, в другую сторону и возвращать в исходное положение. Должен получиться тот самый "маятник". Важно следить за тем, чтобы в процессе работали именно мышцы живота. Держите пресс подтянутым, как будто живот хочет прилипнуть к пояснице. Плечи от пола не отрывайте, шею не зажимайте», — описала Бахтурина.

Это упражнение рекомендуется делать медленно, чтобы лучше чувствовать работу мышц и снизить вероятность ошибок, порекомендовала эксперт.

3. «Русалка»

Исходное положение: лёжа на боку, ноги могут быть согнуты в коленях для большей устойчивости или вытянуты, стопы крест-накрест. Опорная рука стоит на локте, а работающая рука может лежать на корпусе.

«Из этого положения начинайте отрывать таз от пола, подтягивать свой опорный бок и возвращаться обратно. Если подключить к работе руку, то на подъёме она поднимается в потолок, когда таз опускается, рука также возвращается обратно. В конце можно зафиксировать положение наверху и постоять в боковой планке несколько секунд. Упражнение прекрасно укрепляет мышцы спины, рук и пресса», — рассказала собеседница «Секрета».

4. «Стол»

Исходное положение: на четвереньках, стопы на полупальцах или на носочках, запястье под плечом.

«В этом положении начинайте отрывать колени от пола и стоять на руках и носочках. В процессе обязательно подтянуть мышцы живота, следить за тем, чтобы плечи не задирались. Далее начинайте выполнять такие шаги: правой ногой делаете шаг в сторону, возвращайте обратно, левой ногой — в сторону и обратно», — объяснила тренер.

Как ещё добиться осиной талии

Для красивого пресса эффективна планка, причём не только её классический вариант, отметила Бахтурина. Например, одна из самых эффективных разновидностей планки — «альпинист», когда стоишь на вытянутых руках и по очереди притягиваешь ноги к груди.

Добиться осиной талии помогают разные направления танцев, в том числе балет. При такой активности мышцы живота не качаются целенаправленно, но всё равно постоянно находятся в подтянутом состоянии.