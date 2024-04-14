Врач назвала курагу одним из самых полезных сухофруктов

Врач-диетолог сети клиник «Поликлиника.ру».Татьяна Кузнецова рассказала о пользе кураги и чернослива.

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По словам врача, курага насыщена хромом и калием, поэтому употребление кураги полезно для организма в целом, а также для профилактики сахарного диабета и сердечно-сосудистых болезней.

Чернослив полезен за счёт значительного количества пищевых волокон, способствующих снижению холестерина, связыванию и выведению солей тяжёлых металлов, повышению фибринолитической активность крови и формированию полезной микрофлоры кишечника.