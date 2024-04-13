Как быстро похудеть и улучшить здоровье

Для тех, кто стремится сбросить лишний вес, не обязательно радикально менять свою жизнь. Это подтвердили эксперты портала «Чемпионат». Распорядок дня, здоровое питание, занятия спортом – все это важно, но начать можно с простой ходьбы.

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Ходьба является отличной альтернативой бегу. Она менее нагружает суставы, улучшает выносливость и помогает сжигать калории. Множество исследований подтверждают эти плюсы. Для видимых результатов рекомендуется делать не менее 10000 шагов в день со скоростью около 5 км/ч.

Другим способом достичь успеха без значительных усилий является аппаратный массаж и инфракрасный детокс. Последний позволяет сжигать около 1000 калорий за сеанс, прогревая тело до 38-39°C.

Важно помнить, что все эти методики имеют свои противопоказания, поэтому перед началом использования стоит проконсультироваться со специалистом.