Повторное кипячение: какие яды после этого образуются в воде

Основу рациона питания человека составляет вода. Используется она чаще всего в кипячëном виде. Но в домашних условиях жидкость после кипячения в чайнике или кастрюле остаётся, а поэтому возникает вопрос: можно ли её подвергнуть повторному кипячению? Или после этого в воде образуются яды?

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Опасная пластмасса

Как известно, вода состоит из атомов водорода и кислорода, различных минеральных веществ, солей, щелочных и кислотных радикалов. На состояние жидкости также влияют очистные сооружения и водопровод, по которому она поступает непосредственно к потребителю. Кроме того, на качестве сказывается и нагревательный прибор, с помощью которого воду доводят до кипения. В АНО «Роскачество» обратили внимание, что россияне чаще эксплуатируют пластиковые электрочайники. Так в состав воды в зависимости от нагрева попадает разное количество формальдегида. Естественно, после повторного кипячения содержание этого опасного вещества в жидкости увеличивается. На данный момент в России нет никаких норм безопасности для электрочайников в отношении формальдегидных испарений. Следовательно, говорить о том, что повторное кипячение одной и той же воды в таких ёмкостях опасно для здоровья, недопустимо.

Медленно, но верно

Следующая проблема – «тяжесть» воды. При кипячении образуется дейтерий – тяжёлый водород. Ещё советский физико-химик, академик АН СССР, Игорь Петрянов-Соколов заявлял, что атомарный водород оседает на дно электронагревательного прибора, тем самым увеличивая плотность жидкости. Получается, что при повторном и следующем доведении воды до температуры кипения этот показатель постоянно возрастает. Игорь Васильевич рассчитал, что для получения 1 литра воды, в которой концентрация дейтерия в 10 раз превышала бы природную, в чайник нужно налить превышающее массу Земли в 300 млн раз количество жидкости. Учёный подчёркивает – речь идёт о критической дозе для человека. При этом вред от минимальной «порции» дейтерия, но её регулярного поступления в организм, никто пока не рассматривал.

Вредные соли

Румынский химик-инженер Виктория Бизоньо в своих научных трудах рассматривала концентрацию минеральных солей. Они безопасны только в растворëнном виде, но для этого необходимо наличие в воде свободной углекислоты, которая при кипячении удаляется с паром. В первую очередь от повышенного содержания солей начинают страдать почки, потом суставы конечностей и кровеносные сосуды. Эксперт из Румынии рекомендует повторно воду не кипятить и тщательно следить за тем, чтобы осадок из чайника не попадал в чашку или тарелку. Если к этому наплевательски относится, то в будущем проблем со здоровьем избежать точно не получится, заключает Бизоньо.