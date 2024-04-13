Сколько раз в неделю нужно заниматься физической активностью

Аделина Муртазина, врач — эндокринолог-диетолог, нутрициолог, специалист в области превентивной антивозрастной медицины, эксперт компании Solgar, рекомендовала заниматься физической активностью не менее трёх раз в неделю.

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«Употребляйте не менее восьми стаканов воды в день для поддержания гидратации организма и избегайте излишнего употребления алкоголя и никотина. Старайтесь спать не менее семи-восьми часов в сутки для восстановления организма, а также практикуйте методы релаксации, такие как йога, медитация или дыхательные упражнения», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, полезными будут продукты, содержащие аминокислоту L-карнитин. Она есть в красном мясе, рыбе, птице, молоке и твороге.

Как отметила Муртазина, таурином богаты морепродукты, свиное и говяжье мясо, субпродукты.

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