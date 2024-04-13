Защитят от катаракты и понизят холестерин. В чем еще польза вешенок

Многие медики советуют добавлять грибы в рацион, а всё потому, что в них полно полезных свойств. Проще всего в магазинах любого города купить шампиньоны и вёшенки. И если про первые всё уже давно понятно, то насчёт вторых у россиян иногда возникают вопросы. Врачи рассказали, почему вёшенки полезны и кому на них стоит обратить внимание.

© Секрет Фирмы

Польза вёшенок

Врач-реабилитолог, телеведущий Сергей Агапкин и диетолог Юлия Чехонина рассказали, почему вёшенки должны быть в рационе каждого человека. Есть три основные причины:

ниацин, или витамин В3 в их составе (защищает от катаракты, глаукомы и других болезней глаз); ловастатин (природный статин, который снижает уровень «плохого» холестерина); бета-глюканы (пищевые волокна, которые помогают микрофлоре кишечника).

Только стоит помнить, что грибы тяжело перевариваются и из-за хитина проходят через пищеварительный тракт почти без изменений. Поэтому увлекаться ими не стоит и добавлять в рацион их нужно в умеренном количестве, сообщил проект Роспотребнадзора «Здоровое питание».

Как выбрать вёшенки

Грибы должны быть упругими. Грибы не должны быть размякшими, пожелтевшими или с плесенью. На упаковке не должно быть конденсата — это говорит о неправильном хранении, которое сокращает срок годности.

В помощь грибникам

У грибов в магазине есть специальная декларация, которая доказывает их безопасность. А сами грибы без болезней и вредителей, потому что перед выращиванием почву обрабатывают паром. Но если хочется романтики, можно выйти на тихую охоту в лес, тем более что первые грибы уже пошли раньше срока.

А подробнее о том, что можно встретить в листве и как не отравиться первыми грибочками, читайте в этом материале.