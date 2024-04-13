Развеяно 5 мифов о российском пиве

Сомелье, эксперт в области ретейла Анна Трифонова развенчала главные мифы о пиве.

Первый миф, который опровергла Трифонова, – что крафтовое пиво в РФ хуже европейского. По ее словам, это совсем не так.

«Крафтовое пиво в РФ по качеству ингредиентов превосходит весь европейский рынок. В нашей стране зарегистрировано 26 сортов хмеля. А в хранилище Чувашской Республики заморожено 250 видов со всего света, солод – один из самых лучших в мире», – передает слова Трифоновой «Газета.ру».

Вторым мифом является то, что у крафтового пива якобы нет стиля. Эксперт заявила, что сваренное по основному рецепту пиво может быть лагером, элем, портером, стаутом или барливайном. Помимо этого, производитель может добавлять в рецепт различные ингредиенты и специи, которые не вредят технологиям.

Эксперт назвала мифом и то, что пиво с коротким сроком годности качественнее и вкуснее. По ее словам, живое пиво – зараженное. При розливе в кеги в него попадают бактерии и микробы из воздуха, а потому оно не может быть более вкусным или качественным.

Мифом также является и то, что хмелепродуктов необходимо опасаться. По ее словам, наличие хмеля в составе не испортит вкус пива.

Трифонова также развеяла миф о том, что темное пиво является самым горьким. По ее словам, при производстве напитка солод обжаривается до карамельной корочки, которая придает напитку сладость. По этой причине чем плотнее и темнее пиво, тем меньше чувствуется хмель, придающий напитку горечь.

Ранее стало известно, что в России подорожает пиво. Рост цен составит порядка 8–15 %.