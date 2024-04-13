Диетолог перечислила наименее вредные закуски к пиву

С напитком лучше употреблять креветки, орешки с небольшим количеством соли и нежирное мясо. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» сообщила Елена Соломатина. Злоупотребление солью ведёт к раку желудка, отметила доктор.

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«Вяленая рыба содержит достаточно много белка, макро и микроэлементов, много чего хорошего в достаточно концентрированном виде, потому что нет воды, но всё это нивелирует большое количество соли. Поэтому считать полезной такую закуску нельзя. Избыток соли в организме может приводить к онкологии желудка, натрий задерживает жидкость в организме, сбивает обменные процессы, соответственно, является провокатором высокого давления, приводит к проблемам с почками и отёкам. При выборе закуски к пиву мы исходим не из того, что полезно, а что наименее вредно. Это могут быть различные морепродукты, например, креветки. Раз в неделю. Орешки можно брать натуральные, самим засаливать, не нужно брать уже засоленные. В пиве нас пугает гликемический индекс, его нельзя диабетиками людям с инсулинорезистентностью. Людям здоровым тоже не нужны эти качели, но белковая закуска немного скомпенсирует, не даст повышаться уровню глюкозы в крови. Белковая закуска — это нежирное мясо, то есть курица, индейка, телятина. Запекли и нарезали как холодную закуску».

Ранее диетолог перечислила «антипохмельные» супы. В их составе должны быть курица или морепродукты, так как они содержат глицин. Это поможет устранить спутанность сознания.