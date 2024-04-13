Раскрыта неожиданная польза популярного лакомства

Врач-эндокринолог доктор Диляра Лебедева рассказала о неожиданной пользе популярного лакомства.

По её словам, речь идёт о шоколаде. Химическое вещество, которое содержится в какао-бобах – теобромин – помогает организму расщеплять жиры, а значит предотвращает расстройства, связанные с ожирением, передаёт издание «Кубанские новости».

«Предпочтительнее трескать тёмный шоколад, а не какой-то другой, – подчеркнула врач. – Во-первых, он менее сладкий и калорийный, а во-вторых, в нём в пять раз больше теобромина, чем в молочном! А это как раз то, что доктор прописал».

Как отметила Лебедева, тёмный шоколад в умеренных количествах оказывает противовоспалительное действие, богат антиоксидантами, способен противостоять влиянию высокого уровня холестерина на память и когнитивные функции, способствует здоровью печени и почек. В том числе препятствует образованию камней в почках, благодаря природному мочегонному свойству.

Кроме того, это популярное лакомство укрепляет иммунную систему, снижает риск дерматита, воспаления кишечника и остеоартрита, а также поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы.

«Но, и это не предел мечтаний. Учёные уверены, что в будущем свойства этого вещества можно будет применять для профилактики и лечения таких страшных заболеваний головного мозга, как Альцгеймера и Паркинсона, а также инсульта и депрессии», – резюмировала эндокринолог.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», нутрициолог Елена Башкирова рассказала, что тёмный шоколад содержит витамин B14, который улучшает память и вырабатывает энергию.