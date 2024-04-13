Названы четыре продукта для улучшения настроения

Наше эмоциональное состояние напрямую зависит от рациона. Важно понимать, какие продукты помогут бороться с хандрой и улучшат настроение. Эксперты рассказали, что если включить в питание четыре продукта, то можно улучшить самочувствие.

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Стоит обратить внимание на киви — лидер среди продуктов, богатый витамином C. Этот компонент влияет на производство нейротрансмиттеров и пептидных гормонов, которые оказывают воздействие на внутреннее состояние и ментальное здоровье. В двух плодах киви содержится двести процентов дневной нормы витамина. Фрукт можно употреблять отдельно или добавлять в блюда для соблюдения баланса.

Коровье молоко является не только источником кальция, но и незаменимым ресурсом с витамином D. Низкий уровень этого компонента может привести к депрессии и ухудшению настроения. Употребление молока может положительно влиять на эмоциональное состояние. Ученые из Норвегии доказали, что люди, которые пьют витамин D, уже через год приема чувствуют себя лучше в ментальном плане. При индивидуальной непереносимости можно добавить в рацион другие продукты: соки, рыбные консервы и обогащенные злаки.

Особым богатством бета-каротина отличается морковь. Помимо моркови, в питание можно включить тыкву, шпинат, сладкий картофель и дыню. Согласно исследованиям, низкие показатели элемента влияют на эмоциональное состояние. Точных доказательств такой взаимосвязи нет, но дополнение рациона полезными овощами точно не помешает.

Для восполнения витамина B12 отлично подойдут моллюски и мидии. Проводились эксперименты, которые доказали влияние низкого уровня B12 на уровень депрессии. Его дефицит может привести к нехватке вещества под названием S-аденозилметионин (SAM), который необходимо для обработки других химических веществ в мозге, влияющих на самочувствие. Альтернативными источниками витамина В12 могут стать нежирная говядина, молоко и яйца, передает портал Stavropol.Media.

Эксперты назвали четыре группы продуктов, которые помогут сохранить долголетие и поддержать здоровье.