«Комплексный подход к здоровью»: что такое диета Хашимото и чем она уникальна
Диета Хашимото — это специализированный план питания, разработанный для людей, страдающих хроническим аутоиммунным тиреоидитом, известным также как болезнь Хашимото. Это заболевание, при котором иммунная система атакует щитовидную железу и ведет к воспалению и нарушению функций органа. Диета направлена на уменьшение воспаления, улучшение функции щитовидной железы и облегчение симптомов заболевания. В чем принцип такого питания, рассказала «Вечерней Москве» нутрициолог и психолог Катерина Кузина.
Что такое диета Хашимото
Диета Хашимото представляет собой комплексный подход к питанию.
- Исключение глютена
Многие нутрициологи рекомендуют пациентам с болезнью Хашимото исключить глютен, так как он может вызывать воспалительные процессы и усугублять аутоиммунные реакции.
- Снижение потребления сахара
Сахар и высокогликемические продукты могут способствовать воспалению и дисбалансу инсулина, что негативно сказывается на щитовидной железе.
- Увеличение потребления селена
Селен играет важную роль в работе щитовидной железы. Продукты, богатые селеном, такие как бразильские орехи, морепродукты и семена подсолнечника, могут быть полезными.
- Включение противовоспалительных продуктов
Омега-3 жирные кислоты, содержащиеся в жирной рыбе, льняном семени и грецких орехах, помогают бороться с воспалением.
- Осторожность с соевыми продуктами
Соевые продукты могут влиять на уровень гормонов и на усвоение йода, поэтому их употребление должно быть ограниченным.
- Игнорирование продуктов с высоким содержанием йода
Чрезмерное потребление йода может ухудшить симптомы болезни Хашимото, поэтому следует избегать продуктов с его высоким содержанием, таких как морская капуста и некоторые виды рыбы.
- Поддержание здоровья кишечника
Исследования показывают связь между здоровьем кишечника и аутоиммунными заболеваниями, поэтому пробиотики и пищевые волокна считаются важными компонентами диеты.
- Употребление достаточного количества воды
Гидратация необходима для поддержания общего здоровья и может помочь в управлении весом, что важно для людей с болезнью Хашимото.
- Игнорирование переработанных продуктов
Переработанные продукты часто содержат добавки и консерванты, которые могут вызывать воспаление и усиливать аутоиммунные процессы.
Разнообразное и регулярное питание
При этом ваше питание должно оставаться разнообразным. Важно включать в рацион разные продукты, чтобы обеспечить организм всеми необходимыми питательными веществами. С кофе следует быть осторожнее: избыток кофеина может негативно влиять на уровень кортизола и адреналина, что важно учитывать при болезни Хашимото.
Также важно помнить что питание должно быть регулярным, потому что пропуск приемов пищи может привести к скачкам уровня сахара в крови и усилению воспалительных процессов.
Поддерживать нормальный вес очень важно, так как лишние килограммы могут усугубить симптомы болезни Хашимото. Нужно обязательно следить за балансом калорий и здоровым питанием.
Однако прежде чем вносить изменения в диету, стоит проконсультироваться с врачом или нутрициологом, чтобы убедиться в их безопасности и эффективности.
Диета Хашимото — это не просто ряд ограничений, а комплексный подход к здоровью, который помогает управлять симптомами недуга и повышает общее качество жизни.