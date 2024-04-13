Тренер назвала бесполезные способы получить осиную талию

В погоне за стройностью многие совершают однотипные ошибки. Одни способы просто не приносят результата, другие способны серьёзно навредить организму. Старший тренер международной сети студий балета и растяжки Levita Акулина Бахтурина рассказала «Секрету фирмы», что точно не поможет добиться осиной талии и от чего вообще зависит её ширина.

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От чего зависит талия

У всех людей талия находится между грудной клеткой и тазом. В зависимости от строения тела она может быть как чуть выше, так и чуть ниже. Также природой определяется и ширина талии.

Значительно изменить строение тела невозможно, предупредила Бахтурина.

«Добиться осиной талии могут немногие девушки, у которых изначальное строение тела напоминает песочные часы. Это исключительно физиологическая предрасположенность», — рассказала она.

Тренер обратила внимание, что даже у моделей, которые отличаются стройной и подтянутой фигурой, редко бывает ярко выраженная талия.

Поэтому нужно принять особенности строения своего тела и не зацикливаться на его отдельных частях.

«Многое дано нам от природы и никакими усилиями, тренировками или диетами не корректируется», — отметила она.

Поработать над «проявлением» талии можно, если у женщины есть лишний вес.

Осиная талия: что не поможет её добиться

Корсеты

Это самое опасное, что используют в погоне за осиной талией. Ношение очень тугих корсетов вредит здоровью.

«При регулярном использовании корсетов мышцы спины и живота зажимаются, фиксируются и не включаются в работу так, как должны», — рассказала тренер.

Если злоупотреблять корсетами, мышцы могут ослабнуть и потерять внешний вид.

Обруч

Ещё один миф, что добиться красивой талии можно, если регулярно крутить обруч. Есть даже снаряд со специальными шариками для усиленного массажа зоны живота. Только вот доказательств, что это действительно работает, не существует.

«Обруч вполне можно использовать для физической нагрузки, но это точно не способ улучшить талию», — считает эксперт.

Работа на косые мышцы пресса

По мнению собеседницы «Секрета», это очередная ошибка, тонкой талии так не добиться.

«Если косые мышцы пресса раскачиваются, талия скорее потеряется», — предупредила тренер.

Особенно вредно работать с дополнительным весом и выполнять упражнения очень активно, не компенсируя их другой нагрузкой.

Исходное положение: стоя ровно, на полу, ноги неподвижны, а корпус разворачивается в стороны. По словам Бахтуриной, это хорошее упражнение, которое работает на мобильности позвоночника. Но на талию оно никак не повлияет.