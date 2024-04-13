Терапевт рассказал, каким должен быть питьевой режим весной

Терапевт Максим Антонов, врач-эксперт лаборатории «Гемотест», рассказал в беседе с RT, что для правильной работы организма человеку необходимо в сутки придерживаться минимального питьевого режима — 30—40 мл воды на 1 кг веса.

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«С приходом тепла, при физической активности, занятиях спортом, тяжёлой работе приём воды увеличивается из расчёта 40—60 мл на 1 кг в среднем и может достигать 4—6 л в сутки», — объяснил врач.

Он добавил, что в последнее время активно набирает популярность так называемая лимонная вода.

«Считается, что она помогает утолить жажду, укрепить иммунитет, сбросить лишние килограммы и наладить пищеварение. С научной точки зрения такой эффект лимонной воды пока не подтверждён. При этом важно помнить, что лимон стоит употреблять с осторожностью людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта», — рассказал Антонов.

При этом, по его мнению, лучше отказаться от магазинных соков, сладких лимонадов, кофе и спиртных напитков.

«Соки и лимонады содержат огромное количество сахара, кофе вымывает из организма кальций — это может негативно сказаться на костях и сосудах, а алкоголь «стирает» симптомы обезвоживания — сухость во рту, бледность, ухудшение самочувствия. Кроме того, и кофе, и спиртные напитки обладают мочегонным эффектом — из-за этого потеря жидкости только возрастает», — подчеркнул собеседник RT.

Он напомнил, что дефицит воды может привести к нарушению водно-солевого баланса и, как следствие, к образованию камней в почках и мочевом пузыре.

«Кроме того, из-за нехватки воды в организме кровь становится более вязкой. Возможные последствия — инфаркты, инсульты, тромбозы, варикозная болезнь вен. Ещё из-за обезвоживания нарушается работа органов пищеварительного тракта. Пища надолго задерживается в кишечнике, а это может привести к воспалительным процессам», — добавил врач.

Кроме того, обезвоживание сказывается и на внешнем виде: кожа теряет упругость, истончается, приобретает нездоровый серовато-жёлтый оттенок, заявил специалист.

Ранее терапевт Андрей Рябков рассказал в беседе с RT, что весной люди часто возвращаются к тренировкам на свежем воздухе, в том числе резко увеличивается количество бегающих.