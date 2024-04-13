Врачи рассказали об особенностях весеннего рациона

После холодного сезона организму требуется меньше калорий, поэтому самое время сделать рацион более лёгким. При этом он по-прежнему должен остаться разнообразным — чтобы обеспечить вас всеми необходимы полезными веществами. Что обязательно нужно есть весной для того, чтобы ЖКТ работал как часы, рассказал врач-терапевт, инфекционист Евгений Батаев.

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Особенности питания весной

Терапевт порекомендовал придерживаться ряда несложных правил.

Ешьте побольше клетчатки — овощей, фруктов и цельнозерновых продуктов. Пищевые волокна улучшают моторику кишечника и выводят токсины.

Пейте много воды — чистой негазированной. Это важно для поддержания водного баланса.

Употребляйте кисломолочные продукты. Они — источник полезной лакто- и бифидофлоры для кишечника.

Ешьте больше зелени, богатой витаминами, микроэлементами и антиоксидантами.

Снизьте количество острой, жирной и жареной еды.

Сведите к минимуму количество алкоголя.

Старайтесь соблюдать режим питания и правильно распределять порции еды в течение дня, посоветовал врач в беседе с 56orb.ru.

Как работает принцип тарелки

С учётом того, что весной многие люди озадачены тем, как похудеть, в распределении порций еды поможет принцип тарелки. Он позволяет приучиться есть поменьше, при этом сделав рацион разнообразным и сбалансированным, говорит главный диетолог Москвы, д. м. н. Антонина Стародубова.

Выберите тарелку диаметром 20–25 см. Мысленно разделите её на 4 части. Теперь распределите, что положите на каждую из них.

Например, обед должен выглядеть так:

Одна четверть — полноценный белок: белое мясо, птица или нежирное красное мясо (например, телятина) или рыба.

Вторая четверть — сложные углеводы: каша или макароны из твёрдых сортов пшеницы.

Другая поовина тарелки отдаётся под источники пищевых волокон, минералов и других пищевых веществ. Её займут овощи, фрукты или ягоды.

Дополнение, которое даже не обсуждается, — чистая вода.