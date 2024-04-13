Худейте во время сна: как узнать, сколько калорий сжигается ночью

Сон важен при наращивании мышечной массы, поскольку ткани восстанавливаются в течение ночи. Хороший отдых также предотвращает чувство тяги к еде, что облегчает достижение дефицита калорий. Ещё одно преимущество: вы сжигаете калории прямо во время сна, говорят эксперты.

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Чтобы узнать, сколько калорий вы сжигаете за час, сначала необходимо определить скорость основного обмена — это количество калорий, необходимое вашему организму в состоянии покоя для питания всех его органов и, например, для дыхания. Затем это число делится на 24 (количество часов в сутках).

Скорость основного обмена веществ можно рассчитать по формулам:

для мужчин: 10 × вес в кг + 6,25 × рост в см - 5 × возраст в годах + 5;

для женщин: 10 × вес в кг + 6,25 × рост в см - 5 × возраст в годах - 161.

Например, для 30-летнего мужчины весом 75 кг и ростом 180 см скорость основного обмена веществ составляет 1730 калорий в день. Если разделить этот результат на 24, получится расход 72 калорий в час — даже во время сна.