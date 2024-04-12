Эксперты назвали самые вредные сладости

Преподаватель Российского биотехнологического университета (РОСБИОТЕХ) Инга Беляева заявила, что сладкие вафли являются одним из наиболее вредных десертов из-за содержания трансжиров, ароматизаторов, усилителей вкуса и избыточного количества сахара.

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Вместо них она рекомендует употреблять мюсли в батончиках, предпочтительно изготовленные из злаков, сухофруктов, ягод и фруктов. Она также отметила, что шоколадные батончики, хоть и популярны как перекус, содержат быстрые углеводы, которые не обеспечивают долгосрочное насыщение и могут повредить зубную эмаль.

Беляева также предупредила о необходимости осторожности при покупке меда в супермаркетах из-за возможного содержания крахмальной карамельной патоки. Она рекомендует избегать мармеладных мишек и других жевательных конфет из-за высокого содержания сахара и отсутствия натуральных ингредиентов.

Еще одним вредным десертом, по мнению эксперта, являются сладкие йогурты с фруктовыми вкусами, содержащие синтетические красители и ароматизаторы. Вместо них она рекомендует выбирать обычный несладкий йогурт и добавлять к нему свежие ягоды и фрукты самостоятельно.