Эндокринолог рассказала, к чему может привести передозировка сахара

Врач-эндокринолог Наталия Тананакина сообщила, к чему может привести передозировка сахара. Доза сахара у взрослого человека не должна превышать шести чайных ложек в день.

— Всемирная организация здравоохранения рекомендует ограничивать потребление добавленного сахара: не более 25 граммов в день для взрослых, что составляет примерно 6 чайных ложек, — сказала Тананакина в интервью РИАМО.

Лучше не злоупотреблять сладким, так как это может привести к передозировке, что грозит повышенным риском ожирения.

— Также при передозировке существует риск развития диабета 2-го типа, кардиоваскулярных заболеваний, проблем с зубами и других осложнений со здоровьем. Рекомендуется выбирать напитки и продукты, содержащие минимальное количество добавленного сахара. К примеру, напитки с нулевым содержанием сахара или с его заменителями, — рассказала эндокринолог.

В свою очередь гастроэнтеролог Сергей Вялов посоветовал не покупать соки, а делать их самостоятельно. В покупных соках содержится большое количество сахара, передает «Царьград».

В свою очередь консультант по коррекции веса и психологии пищевого поведения Лиана Валеева, перечислила последствия отказа от сахара.