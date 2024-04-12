Кофе во время беременности: можно или нельзя

Беременные вполне могут выпивать одну-две чашки кофе в день, сообщила журналистам акушер-гинеколог Коломенского перинатального центра Гульнара Типаева.

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«Есть за двоих не рекомендуется. Да, в беременность увеличивается аппетит, но питание должно быть сбалансированным. Не надо рассчитывать на витамины – это дополнительное средство, а не основа питания вашего организма. Включите в меню мясо, морепродукты, фрукты, овощи и зелень, а не чипсы и мороженое. Излишний набор веса не пойдет на пользу ни малышу, ни будущей маме. Что касается кофе – пить одну-две чашки в день вполне допустимо. А вот от вредных привычек – курения и алкоголя – лучше отказаться еще на этапе планирования беременности. Бытует мнение, что для крови полезен бокал красного сухого вина, но это заблуждение. Алкоголь не рекомендуется принимать во время беременности в любом виде и количестве», – сказала Типаева.

Она также развеяла другие популярные мифы.

«Первый и самый популярный – нельзя стричь и красить волосы. Возможно, когда-то давно, когда использовались агрессивные красящие вещества, от походов к парикмахеру следовало воздержаться. Но сейчас мы не видим препятствий для беременной женщины сходить в салон. Наоборот, хорошее настроение от новой прически пойдет на пользу и будущей маме, и малышу», – отметила Типаева.

По словам специалиста, заблуждением является и то, что беременным нельзя гладить кошек. Если животное домашнее и оно стерилизовано – опасности нет.

При этом не рекомендуется долго сидеть в позе «нога на ногу».