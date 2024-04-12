Диетолог, нутрициолог, тренер адаптивной физической культуры Зоя Богданова рассказала, как можно "сжечь" лишние калории без активных занятий спортом. Она предложила читать книги необычным способом.

В беседе с журналистами российский эксперт рассказала, как без похода в спортзал можно увеличить расход калорий и таким образом начать худеть. Одним из способов достижения стройности фигуры диетолог назвала чтение книги. Однако это занятие будет энергозатратным, если соблюдать ряд рекомендаций, передает радио Sputnik.

– Если читать текст вверх ногами, вы будете тратить в четыре раза больше калорий, чем если бы вы просто читали. Во время такого занятия нервная система будет напрягаться больше обычного, и мозг начнет усиленно сжигать калории, потому что ему придется подстраиваться, – отметила Богданова.

Она добавила, что такой способ не поможет справиться с серьезными проблемами с избыточным весом.